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Dünyada çok az kişide görülüyor! 8 yaşında yaşlılıktan öldü

Dünyada çok az kişide görülüyor! 8 yaşında yaşlılıktan öldü

8 yaşındaki Anna Sakidon dünyada 160 kişide görülen çok nadir bir genetik rahatsızlığa sahip bir çocuktu. Felç geçirdikten sonra 'yaşlılık' nedeniyle hayatını kaybeden Anna, 80 yaşındaki bir insanın vücuduna sahipti.

Ukrayna'da yaşayan 8 yaşındaki Anna Sakidon hayatını kaybetti. Anna'yı tüm yaşıtlarından ayıran şey ise çok nadir görülen bir gen bozukluğuna sahip olmasıydı. 80 yaşlarındaki insanların görüntüsüne sahip olan Anna'nın ölüm nedeni çoklu organ yetmezliği (yaşlılık) olarak açıklandı.

Doktoru Nadezhda Kataman, çocuğun ölmeden önce birkaç kez felç geçirdiğini açıkladı. Kataman “Progeria tanısı konulan Anna’nın iç organları çok hızlı bir şekilde yaşlanırken, kemikleri çok yavaş bir şekilde gelişiyordu” dedi.


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