Dünyada çok az kişide görülüyor! 8 yaşında yaşlılıktan öldü

Ukrayna'da yaşayan 8 yaşındaki Anna Sakidon, son derece ender görülen bir rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetti. Anna'yı tüm yaşıtlarından ayıran şey ise çok nadir görülen bir gen bozukluğuna sahip olmasıydı.

Daily Mail gazetesinin Ukrayna basınına dayandırdığı haberine göre, 80 yaşlarındaki insanların görüntüsüne sahip olan Anna'nın ölüm nedeni çoklu organ yetmezliği (yaşlılık) olarak açıklandı.

Doktoru Nadezhda Kataman, çocuğun ölmeden önce birkaç kez felç geçirdiğini açıkladı. Kataman, Anna Sakidon'un vefatıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Progeria tanısı konulan Anna’nın iç organları çok hızlı bir şekilde yaşlanırken, kemikleri çok yavaş bir şekilde gelişiyordu.”

PROGERIA HASTALIĞI NEDİR?

Progeria (Hutchinson-Gilford Sendromu) halk dilinde "erken yaşlanma hastalığı" olarak da bilinir. Çok nadir görülen Progeria hastalığı, doğumdan hemen sonra hızla yaşlanmaya sebep olan genetik bir rahatsızlıktır. Erken yaşlanma ortalama 4 yaşında başlar ve 10-12 yaşlarına kadar şu aşamaları izler:

- Saçlara ak düşmesi

- Kelleşme

- Cilt sarkması

- Atardamar duvarında yağlı çökeltilerin birikmesi

- Damar sertleşmesi

- Böbrek yetmezliği

- Görme kaybı