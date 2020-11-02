Dünyada bir ilk gerçekleşti: Sanal ortamda evlendiler

ABD’nin New York kentinde yaşayan Scott Marmon ve Arjantin’in Buenos Aires kentinde yaşayan Augustina Montefiori, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 10 ay ayrı kalınca Zoom üzerinden sanal ortamda evlendi. Marmon ve Montefiori, sanal ortamda yasal olarak evlenen ilk çift oldu.

DHA'da yer alan habere göre, ABD’nin New York kentinde yaşayan Scott Marmon, Arjantinli eşi Montefiori ile 2017’de Colorado eyaletindeki Denver kentinde tanıştı.

Çift, 2020’nin Ocak ayında evlenme kararı aldı ancak iki ay sonra koronavirüs salgını ortaya çıktı.

Dünya karantinaya girdiği için genç çift birbirlerine kavuşamadı. Mart ayında Arjantin’e taşınma ve Montefiori ile evlenme planı yapan Marmon, koronavirüs nedeniyle Montefiori’nin yanına da gidemedi.

ABD’nin New York kentinde yaşayan Scott Marmon ve Arjantin’in Buenos Aires kentinde yaşayan Augustina Montefiori, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 10 ay ayrı kalınca Zoom üzerinden sanal ortamda evlendi. Marmon ve Montefiori, sanal ortamda yasal olarak evlenen ilk çift oldu.

ABD’nin New York kentinde yaşayan Scott Marmon, Arjantinli eşi Montefiori ile 2017’de Colorado eyaletindeki Denver kentinde tanıştı. Çift, 2020’nin Ocak ayında evlenme kararı aldı ancak iki ay sonra koronavirüs salgını ortaya çıktı. Dünya karantinaya girdiği için genç çift birbirlerine kavuşamadı. Mart ayında Arjantin’e taşınma ve Montefiori ile evlenme planı yapan Marmon, koronavirüs nedeniyle Montefiori’nin yanına da gidemedi.