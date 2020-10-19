Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Bansky'nin yeni eserleri ortaya çıktı

Banksy, İngiltere'nin Nottingham şehrindeki yeni eseriyle uzun bir aranın ardından ortaya çıktı.

Bir güzellik salonunun duvarı üzerinde yer alan grafitide küçük bir kız çocuğunun bir çemberi belinde döndürdüğü görülüyor. Eserde ilginç bir ayrıntı ise dikkat çekti. Söz konusu grafitinin hemen önünde tek tekerleği olmayan ve demir bir çubuğa kilitlenen bisiklet bulunuyor.

Belli bir açıdan bakıldığında grafitideki kızın belinde döndürdüğü halka, bisikletin eksik olan tekerleğiymiş izlenimi veriyor. Eserin bir fotoğrafı Banksy'nin Instagram sayfasında paylaşılınca İngiliz sanatçıya ait olduğu teyit edilmiş oldu. Paylaşım sadece 10 saat içinde 1.5 milyondan fazla beğeni aldı. Onlarca kişi fotoğraf çektirmek için bölgeye akın etti.