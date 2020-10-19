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19 Ekim 2020 Pazartesi 09:29 | Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Bansky'nin yeni eserleri ortaya çıktı

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Bansky'nin yeni eserleri ortaya çıktı

Uzun yıllardır gizemini koruyan dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin yeni eserleri ortaya çıktı. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile Banksy'e ait olduğu teyit edilen eser kısa sürede milyonlarca beğeni sayısına ulaştı.

Banksy, İngiltere'nin Nottingham şehrindeki yeni eseriyle uzun bir aranın ardından ortaya çıktı.

Bir güzellik salonunun duvarı üzerinde yer alan grafitide küçük bir kız çocuğunun bir çemberi belinde döndürdüğü görülüyor. Eserde ilginç bir ayrıntı ise dikkat çekti. Söz konusu grafitinin hemen önünde tek tekerleği olmayan ve demir bir çubuğa kilitlenen bisiklet bulunuyor. 

Belli bir açıdan bakıldığında grafitideki kızın belinde döndürdüğü halka, bisikletin eksik olan tekerleğiymiş izlenimi veriyor. Eserin bir fotoğrafı Banksy'nin Instagram sayfasında paylaşılınca İngiliz sanatçıya ait olduğu teyit edilmiş oldu. Paylaşım sadece 10 saat içinde 1.5 milyondan fazla beğeni aldı. Onlarca kişi fotoğraf çektirmek için bölgeye akın etti.

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