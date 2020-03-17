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Dünya Sağlık Örgütü: İki personelimizde Koronavirüs tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü: İki personelimizde Koronavirüs tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2 çalışanında Korona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Dünya genelinde yayılmaya devam eden Korona virüsü salgınında bilanço artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2 çalışanında korona virüsü tespit edildiğini doğruladı. WHO Sözcüsü Christian Lindmeier gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ofisten ayrıldıktan sonra evde virüse yönelik belirtiler gösteren personelde Korona virüsü tespit edildi. Şuan tespit edilmiş 2 vakamız bulunuyor" ifadesini kullandı.

IHA


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