Dünya Sağlık Örgütü: 24 saatte 343 kişi öldü

Korona virüs dünya çapında hızlı yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), güncel ve resmi istatistiklere dayandırarak yaptığı açıklamada, dünya genelinde son 24 saatte korona virüsü nedeniyle 343 kişi daha hayatını kaybetti. Verilere göre, 11 bin yeni vaka daha doğrulandı.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada son 24 saat yeni vak'a sayısıyla birlikte toplam vak'a sayısı 170 bin 30'a yükseldi. Ölü sayısı ise 6 bin 524'e ulaştı.

(İHA)