Dünya korku içinde... Amerika'nın nükleer programına siber saldırı

Önceki gün tüm dünyayı korkutan bir gelişme yaşandı. ABD Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi, Enerji Bakanlığı ve Hazine ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte en az 6 federal kuruma siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. ABD’nin nükleer silah depolarını ve durumlarını takip eden kuruma düzenlenen saldırının boyutu bilinmiyor. Saldırının etkisini ölçmeye çalıştıklarını açıklayan yetkililer bunun haftalar sürebileceğini belirtti.

BIDEN: BEDELİNİ ÖDERLER



Uluslararası basın, saldırının arkasında Rusya’nın olduğunu öne sürdü. ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği İdaresi, korsanların kritik altyapıya da sızmış olabileceğini, bunun telafisinin zor olacağını vurguladı. ABD’nin yeni başkanı seçilen Joe Biden ise saldırıların sorumlularının büyük bedel ödeyeceğini belirtti.

TÜM KURUMLAR GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRDİ



ABD hükümetini alarma geçiren kapsamlı siber saldırıya ilişkin, CIA, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü birlikte çalışıyor.

BİDEN’A ‘KIZILDERİLİ’ İÇİŞLERİ BAKANI



Biden’ın İçişleri Bakanlığı görevine New Mexico eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Debra Haaland’ı getireceği bildirildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden, İçişleri Bakanlığı görevi için Debra Haaland’ı seçti. Haaland, Senato’da onaylanması durumunda ülke tarihindeki ilk yerli Amerikalı bakan olacak.