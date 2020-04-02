Dünya genelinde koronavirüs bilançosu:Ölü sayısı 47 bin 256'ya yükseldi

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 13 bin 155’e yükselirken; vaka sayısı da 110 bin 574’e çıktı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 36’YA YÜKSELDİ



İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 36’ya ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 47 bin 593’e çıktığını bildirdi.

ABD’DE VAKA SAYISI 216 BİN 721



ABD’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti. 216 bin 721 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 138 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ



Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı 77 bin 981’e yükselirken; 931 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 57 bin 763 kişide virüs tespit edildiği ve 4 bin 43 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da vaka sayısı 104 bin 118’e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 387’ye çıktığı bildirildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 2 bin 357’ye, vaka sayısının da 29 bin 865’e çıktığı belirtildi.