Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 373 bin 961'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 373 bin 961’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 267 bin 669’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 848 bin 294’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 127’e yükselirken; vaka sayısı da 286 bin 509’a çıktı.

RUSYA’DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya’da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 405 bin 843 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 4 bin 693’e ulaştığı bildirildi.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 232 bin 997 olurken, 33 bin 415 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 183 bin 494’e çıkarken; 8 bin 605 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 188 bin 882 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 802 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 489’a yükselirken, hasta sayısı 274 bin 762 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 797’YE ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 797’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 151 bin 466’ya çıktığı açıklandı.