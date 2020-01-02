Dünya bu skandalı konuşuyor! Papa Francis o görüntü için özür diledi

Vatikan’da dün yaşanan olayın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından en çok konuşulan konulardan biri oldu. Papa Francis bugün yaptığı açıklamada “Birçok kez sabrımızı kaybediyoruz, hatta ben de ve dünkü kötü örnek için özür diliyorum” dedi.

(DHA)