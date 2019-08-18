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  3. Dünya bu kadını konuşuyor! 3 ayda 2 kez doğum yaptı

Dünya bu kadını konuşuyor! 3 ayda 2 kez doğum yaptı

Dünya bu kadını konuşuyor! 3 ayda 2 kez doğum yaptı

Kazakistan’da bir kadın, Mayıs ayında bir kız çocuğuna doğum yaptı. Aradan 3 ay geçtikten sonra Ağustos ayında ise bir erkek çocuğu doğurdu. Kazakistan Sağlık Bakanlığı, bu durumun çok nadir gerçekleştiğini söyledi.

Sıra dışı olay, Kazakistan'ın batısındaki Uralsk şehrinde meydana geldi. 24 Mayıs günü bir kız çocuğuna doğum yapan 29 yaşındaki Lilia Konovalova, yaklaşık 3 ay sonra bir de erkek çocuk doğurdu. Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uralsk'ta benzersiz bir vaka ortaya çıktı. 29 yaşındaki Lilia Konovalova, 3 aylık bir farkla 2 bebek doğurdu. Lilia'nın kızı doğmuş ve 3 ay sonra, uzun zamandır beklenen oğlu doğmuştur" ifadeleri kullanıldı.

'ELLİ MİLYONDA BİR'

Bakanlık, bu vakanın çok nadir olduğunu belirterek, 50 milyonda bir gerçekleşebileceğini söyledi. Doktorlar, bu nadir durumun, Lilia'nın 2 adet rahme sahip olması ve bebeklerin bu rahimlerde birbirinden bağımsız olarak gelişmesiyle açıklanabileceğini söyledi.

DHA

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