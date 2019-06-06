Dubai'de turist otobüsü tabelaya çarptı: 15 ölü, 5 yaralı

Dubai’deki Şeyh Mohammad Bin Zayed yolunda 31 kişiyi taşıyan bir turist otobüsünün metro istasyonu yakınlarında yol üzerindeki tabelaya çarpması sonucu kaza yaptığı öğrenildi. Dubai polisinden yapılan açıklamada, kazada 15 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHA