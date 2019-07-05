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  3. Dua isteyen Papa'ya Putin'den 'ilginç' yanıt

Dua isteyen Papa'ya Putin'den 'ilginç' yanıt

Dua isteyen Papa'ya Putin'den 'ilginç' yanıt

Rusya Devlet Başkanı Putin resmi ziyaret için geldiği İtalya'da Papa Franciscus ile görüştü. Kendisi için dua etmesini isteyen Papa'ya Putin "İlginç ve çok önemli bir görüşmeydi" diye karşılık verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 yıl aradan sonra günübirlik resmi ziyaret için geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.

Putin'in Papa Franciscus ile Vatikan'da 55 dakika süren bir görüşme yaptığı ve toplantıda Suriye, Venezuela ve Ukrayna krizlerinin öncelikli ele alındığı bildirildi.

PUTİN'DEN "BENİM İÇİN DUA ET" DİYEN PAPA'YA "İLGİNÇ BİR GÖRÜŞMEYDİ" YANITI

Görüşmenin sonunda Papa'nın Putin'e, "Benim için dua et" demesi ve Putin'in buna, "Bana ayırdığınız zaman için teşekkürler. İlginç ve çok önemli bir görüşmeydi." şeklinde karşılık vermesi dikkati çekti.

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