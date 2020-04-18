DSÖ'den kritik uyarı! 'Yeni virüsleri engellemek için şart'

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin yaptığı açıklamada vahşi hayvan pazarlarının kapalı kalması gerektiğini belirtti.

Yeni virüslerin yüzde 70’inin hayvanlardan insanlara bulaştığının tahmin edildiğini kaydeden Ghebreyesus, yaşanacak başka salgınları önlemek için pazarlarda vahşi hayvan satışının düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

İstihdam ve gıda kaynağı

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı düşünülen Çin’in Wuhan kentinde benzeri pazarlarda ilk vakaların tespit edildiğine işaret eden Ghebreyesus, bu pazarların dünya çapında milyonlarca insan için önemli bir istihdam ve gıda kaynağı olduğunu ancak yalnızca sıkı gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uymaları koşuluyla yeniden açılmaları gerektiğini belirtti.

Ghebreyesus, WHO’nun bu tür pazarların güvenli bir şekilde işletilmesine ilişkin yönergeler geliştirmek için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’yle birlikte çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

(İHA)