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  3. DSÖ'den koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz
04 Eylül 2020 Cuma 13:05 | Son Güncelleme:

DSÖ'den koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz

DSÖ'den koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz

Son Dakika Haberleri.. DSÖ Sözcüsü Harris, koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Covid-19) için dünya genelinde yaygın aşılama çalışmalarının gelecek yılın ortasından önce beklenmediğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Covid-19 aşı çalışmalarında uzun yol katetmiş 6-9 çalışma olduğunu, bunların Faz III klinik denemelerine girdiğini aktardı.

Harris, Covid-19 aşısının etkisi ve güvenliği konusunda titiz kontroller yapılmasının önemine işaret ederek, "Bu aşama (Faz III klinik denemeleri), daha uzun sürmeli. Çünkü, aşının gerçekten ne kadar koruyucu ve güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aşı çalışmalarının her aşamasında "güvenlik" prosedürlerinin uygulanması gerektiğini bunun da süreci uzattığını ifade eden Harris, dünya genelinde aşı üreticilerinin zamana karşı yarıştığını söyledi.

Harris, "Ancak gerçekçi zaman dilimi açısından, gelecek yılın ortasına kadar (Covid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz." diye konuştu.

Sözcü Harris, ayrıca DSÖ olarak dünyanın her köşesinde insanların Covid-19 aşısına erişimini sağlamak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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