DSÖ'den Çin'e ciddi uyarı: Asya-Pasifik'te salgın uzun süre devam edecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Takeshi Kasai, Asya-Pasifik bölgesinde koronavirüs epidemisinin uzun bir süre daha devam edeceğini söyledi. DSÖ’nün Batı Pasifik Bölge Direktörü olan Kasai, şu anda virüsün yayılmasını engellemeye yönelik alınan önlemlerin, ülkelere yalnızca büyük çaplı bir yayılmaya hazırlanabilmeleri için zaman kazandırdığını ifade etti. Pandemi devam ettikçe bölgede alınan önlemlere rağmen virüsün yayılmaya devam edeceği öngörüsünde bulunan yetkili, vakalarda azalma görülen Çin gibi ülkeleri önlemleri gevşetmemeleri konusunda uyardı.

Takeshi Kasai, Çin'in virüs önlemlerini erkenden kaldırmaya başlamasının da uygun olmadığını söyledi.



MASKE UYARISI



Dünya Sağlık Örgütü, en tartışmalı konulardan maske için ‘Hasta değilseniz takmayın’ uyarısında bulundu. DSÖ Acil Yardımlar Direktörü Michael Ryan, “Maske kullanımının kitlesel olarak bir fayda sağladığının kanıtı yok” dedi. Bu durumların dışında kalanların maske kullanmamasını söyleyen Ryan, yanlış kullanımın da risk yarattığını vurguladı.