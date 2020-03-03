DSÖ: Dünyadaki en hızlı salgın

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 945’e çıktı. Tespit edilen vaka sayısı 80 bin 151’e çıktı. Dünya genelinde ise toplam 78 ülkede ölü sayısı 3 bin 164’e, vaka sayısı ise 92 bin 819’a çıktı. İran’da ölü sayısı 77’ye, İtalya’da 79’a, Güney Kore’de ise 34’e çıktı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afganistan, Kanada, Lübnan, Pakistan, Kuveyt, Bahreyn, Irak, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki vakalarının İran’la bağlantılı olduğunu belirtti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, virüsün Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayıldığını, dünyanın daha bu kadar hızlı yayılan bir salgına şahitlik etmediğini vurguladı.

İRAN’DA ‘HERKESE’ BULAŞIYOR



İran’da 11 kişi daha ölürken, ölü sayısı 77’ye, vaka sayısı 2 bin 336’ya çıktı. Virüs 23 milletvekiline ve İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolivend’e de bulaştı. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 54 bin tutukluya da ev izni verildi. Öte yandan Senegal, Ukrayna, Fas ve Cebelitarık’ta ilk koronavirüs vakaları tespit edildi.

ERDOĞAN’DAN KORONAVİRÜS TOPLANTISI



Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıda, yeni koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye’de uygulanan takip ve yönetim sistemi ile alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıya çok sayıda bakan da katıldı.

RAFLAR BOŞALDI



Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) eyaletinin Köln kentindeki marketler, gıda stoku yapmak isteyen insanların akınına uğradı. İngiltere’de bazı marketlerde de benzer durumlar yaşandı. Almanya’da vaka sayısı 188’e yükselirken; henüz can kaybı yok. Fransa’da ise vaka sayısı 193’e yükseldi. İspanya’da vaka sayısı 152 olarak güncellendi.



PAPA’DA VİRÜS YOK



Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’e yapılan korona virüsü testi negatif çıktı. Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü endişesi Vatikan’ı vurdu. Kameralar önünde burnunu silen ve bazı programlarını iptal eden Papa Francis’e korona virüs testi uygulandı. Testin negatif çıktı. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, 83 yaşındaki Papa’nın korona olmadığını açıkladı. İtalya’daki korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye yükseldi.

AKILLI TELEFONLAR VİRÜS YAYIYOR



İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, düzenli olarak temizlenmeyen akıllı telefon ekranları potansiyel tehdide ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefonların cam ekranları virüslere ev sahipliği yapacak ideal bir ortam sunuyor. Uzmanlar akıllı telefonların düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtiyor.