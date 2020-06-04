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  3. DSÖ: Çin bilgileri çok geç paylaştı
04 Haziran 2020 Perşembe 04:15 | Son Güncelleme:

DSÖ: Çin bilgileri çok geç paylaştı

DSÖ: Çin bilgileri çok geç paylaştı

AssocIated Press (AP), salgının ilk günlerinde Çin'in tavrına ilişkin yaşanan tartışmalarda yeni bir iddia ortaya attı.

DSÖ’nün Çin’le ilgili sızan raporlarını haberleştiren ajans, Çin’in salgınla ilgili bilgileri DSÖ’ye vermekte geciktiğini belirtti. DSÖ Çin yetkilisi Dr. Gauden Galea’nın Çin ile kurulan iletişim konusunda yaşanan problemlere dikkat çektiği ve “Devlet televizyonunda yayınlanmadan 15 dakika önce bizimle verileri paylaşıyorlar” dediği iddia edildi.  

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