DSÖ: Çin bilgileri çok geç paylaştı

DSÖ’nün Çin’le ilgili sızan raporlarını haberleştiren ajans, Çin’in salgınla ilgili bilgileri DSÖ’ye vermekte geciktiğini belirtti. DSÖ Çin yetkilisi Dr. Gauden Galea’nın Çin ile kurulan iletişim konusunda yaşanan problemlere dikkat çektiği ve “Devlet televizyonunda yayınlanmadan 15 dakika önce bizimle verileri paylaşıyorlar” dediği iddia edildi.