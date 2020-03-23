DSÖ açıkladı: Koronavirüs buzdolabında 2 yıl yaşayabilir

Koronavirüs salgını ile ilgili şüphesiz en merak edilen konuların başında virüsün cisimler üzerinde kaç derecede yaşayabildiği sorusu geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün geçtiğimiz ay yayınladığı bir raporuna göre, koronavirüs salgını -20 derece çalışan bir buzdolabı dondurucusunda iki yıl hayatta kalabiliyor.

4 DERECEDE 3 GÜN YAŞABİLİR

SARS ve MERS gibi salgınlara atıf yapılan raporda, virüsün sıcaklık, nem ve ışık gibi etkenlere bağlı olarak cisimlerin yüzeylerindeki kalış süresinin farklılık gösterdiğine dikkat çekildi. DSÖ, buzdolaplarının soğutma sıcaklığının 4 derecede olması halinde virüsün 72 saate yaşayabileceği ifade etti.