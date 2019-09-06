Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,698
  • 6,2944
  • 276.78
  • 100278
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Dorian kabusunda ölenlerin sayısı yükseliyor!

Dorian kabusunda ölenlerin sayısı yükseliyor!

Dorian kabusunda ölenlerin sayısı yükseliyor!

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası, Bahamalar'da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar'da ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bahamalar'da 70 bin kişinin acil gıda ve temiz içme suyuna ihtiyaç duyduğunu bildiren Birleşmiş Milletler, bölgeye 8 ton gıda yardımı gönderecek.

ABD'nin doğu kıyılarına ulaşan, güç kazanarak kategori 3'e yükselen ve bir süre sonra yeniden kategori 2 seviyesine gerileyen Dorian Kasırgası, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkili olmaya devam ediyor.

Şiddetli rüzgar ve yağmur Güney Carolina eyaletinin Charleston kentinde sel ve su baskınlarına neden olurken, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 220 binden fazla ev ve iş yerinde de elektrik kesintileri yaşandı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aslı Enver'den tektaş çıkışı! 'Size ne oluyor ki?'
Can Yaman'ın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı
Diriliş'in başrolü Burak Özçivit'in yeni imajı
Bakışları sosyal medyaya damga vurdu
Ebru Şahin'den rekor talep
<p>Olay, geçtiğimiz gece Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanyolu sokak üzerinde meydana geldi. Ed

Motosikleti Önce Denedi Sonra Çaldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Facebook’ta yüz milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren güvenlik açığı

Sonbahar gardırobunuza heyecan katacak 5 renk!