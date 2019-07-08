Donanma üssüne deprem tahliyesi

ABD’nin California Eyaleti’nin güneyindeki Ridgecrest kasabası yakınında geçtiğimiz perşembe ve cuma günü 6.4 ve 7.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntıların California’da son 20 yıldaki en şiddetli depremler olduğu açıklandı. Depremin ardından artçı sarsıntıların yoğun yaşandığı bölge genelinde yollar, su ve gaz boru hatlarında hasarlar oluştu. 28 bin nüfuslu Ridgecrest kasabası ve çevresinde acil durum ilan edildi. Depremin ardından ABD Donanmasının Mojave Çölü’ndeki Deniz Hava Silahları Üssü’nün tahliye edildiği belirtildi.

100 milyon dolarlık kayıp

Vali Gavin Newsom, can kaybı veya ciddi yaralanmanın yaşanmadığı depremlerin 100 milyon dolarlık hasara yol açtığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü söyleyen Newsom, Trump’ın depremin yol açtığı zararların karşılanması için federal bütçeden destek sözü verdiğini kaydetti. Newsom, “Hükümetler depremlere alınacak tedbirler konusunda kurallar koymalı. Vatandaşlar deprem olduğunda kendilerini nasıl koruyacağına dair bilgi sahibi olmalı” dedi.