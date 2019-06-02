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02 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 08:00

Domuz gribi aşısı oldu günde 16 kez uyuyor!

Domuz gribi aşısı oldu günde 16 kez uyuyor!

Amsterdam’da yaşayan Belle Hutt’un en büyük düşmanı uyku!

Yemek yerken, otururken sürekli istem dışı uyuyakalıyor. Bu rahatsızlığa yakalanmasının sebebi de 15 yaşında olduğu domuz gribi aşısı. Belle, yaşadıklarını “Narkolepsi (bir çeşit uyku hastalığı) 15 yaşımdayken başladı. Domuz gribine yakalanıp sürekli uyku hali geliştiren şansız birkaç kişiden biriyim. 2010’da domuz gribi yayılmaya başladığında aşı oldum. 6 ay sonra da uyku nöbetleri başladı” sözleriyle anlattı. 

DÜŞMANIM OLDU

 Belle Hutt, yemek yerken, duş alırken,  spor yaparken her yerde atağı geldiğinde uyumak zorunda kalıyor. Hutt, bu durumu "En büyük düşmanım uyku oldu" sözleriyle açıklıyor. 

55 BİNDE BİR

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu’nun araştırmasına göre aşının yarattığı risk çocuklar arasında daha yaygın. Bu aşı, her 55 bin kişiden birinde narkolepsiye neden oldu.

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