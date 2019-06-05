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05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00

Dolar milyarderi ilk rapçi oldu

Dolar milyarderi ilk rapçi oldu

ABD’de yayımlanan Forbes dergisi, Jay-Z’nin dünyanın ilk dolar milyarderi rapçisi olduğunu açıkladı.

Forbes, Jay-Z için, “Markaların reklamlarını yapmıyor. Başarısının sırrı, marka yaratması” yorumunu yaptı. Jay-Z, müzik sektörünün yanı sıra gayrimenkul ve moda sektörlerine de yaptığı yatırımlarla biliniyor. Gerçek adı ‘Shawn Carter’ olan Jay-Z 1996’da yayımladığı Reasonable Doubt albümüyle tanınmıştı.

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