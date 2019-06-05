Dolar milyarderi ilk rapçi oldu

Forbes, Jay-Z için, “Markaların reklamlarını yapmıyor. Başarısının sırrı, marka yaratması” yorumunu yaptı. Jay-Z, müzik sektörünün yanı sıra gayrimenkul ve moda sektörlerine de yaptığı yatırımlarla biliniyor. Gerçek adı ‘Shawn Carter’ olan Jay-Z 1996’da yayımladığı Reasonable Doubt albümüyle tanınmıştı.