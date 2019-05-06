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  3. Dışişleri'nden Kuzey Makedonya'daki seçime ilişkin açıklama: Memnuniyet verici

Dışişleri'nden Kuzey Makedonya'daki seçime ilişkin açıklama: Memnuniyet verici

Dışişleri'nden Kuzey Makedonya'daki seçime ilişkin açıklama: Memnuniyet verici

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya’da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin başarıyla tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Kuzey Makedonya’da 5 Mayıs günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyduğu belirtilerek, “Türkiye, Kuzey Makedonya’nın siyasi birliği, istikrarı ve refahına büyük önem atfetmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunun ülkenin barış ve istikrarını pekiştireceğine inanıyoruz” denildi.

Bakanlığın açıklamasında, Türkiye’nin Kuzey Makedonya’yla ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi için çalışacağı aktarılırken, Balkanlar’da istikrar ve refahı arttırmak için bölge ülkeleriyle işbirliğinin sürdüreceği de vurgulandı.

(DHA)

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