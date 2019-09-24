Deyrizor'da Esed güçleri ile YPG/PKK arasındaki gerginlik sürüyor

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki gerginlik sürüyor. İran destekli gruplar, ilçedeki varlıklarını güçlendirmek için YPG/PKK ile cephe hattına bin 500 terörist yerleştirdi.

AA'nın haberine göre Deyrizor'da Fırat Nehri'nin kuzeyindeki Salihiye ilçesinde, rejim ve İran destekli terörist gruplara karşı geçen hafta düzenlenen gösterilerin ardından bölgede tansiyon yükseliyor.

İran destekli yabancı gruplar, rejim kontrolündeki Salihiye'deki varlığını güçlendirmek için orta ve ağır silahlarla bin 500 kişilik gücü, YPG/PKK ile temas hattına yerleştirdi.

YPG/PKK ve sahadaki destekçisi ABD, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların Fırat Nehri'nin kuzeyindeki Salihiye, Hüseyniye, Marra, Hatla, Şebni, Mazlum ve Kaşham yerleşimlerinden çekilmesini istiyor. Rejim kontrolündeki söz konusu yerleşimler, Deyrizor'da rejim ve YPG/PKK işgalindeki alanları birbirinden ayırıyor.

Kaynaklar, ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının, İran destekli grupların Deyrizor'da yoğun olarak varlık gösterdiği Mayadin ilçesi üzerinde dün uçuş gerçekleştirdiğini ifade etti.

REJİMDEN "ABD KARŞITI" BİLDİRİLER

ABD ve YPG/PKK'nın bölge halkını kendilerine karşı kışkırttığını öne süren rejim güçleri de, YPG/PKK bölgelerinde Araplara yönelik bildiriler dağıttı.

AA'nın elde ettiği bu bildirilerde, "Aç gözlü işgalcilere karşı omuz omuza verelim. Katil Amerikalıların bu topraklarda yeri olmayacak. Onları bu topraklardan kovmak için birlikte çalışmamız gerek." ifadeleri yer aldı.

Bildirilerde, bölge halkına ABD ve terör örgütü YPG/PKK'ya karşı ortak hareket etme çağrısı yapıldı.

REJİM GÜÇLERİ-YPG/PKK GERGİNLİĞİ

Rejim ve destekçileriyle terör örgütü YPG/PKK arasındaki gerginlik, örgütün halkı gösterilere davet etmesiyle başlamıştı.

Fırat'ın doğusunda terör örgütünün işgalindeki alanlar ile rejim kontrolü altındaki bölgeleri birbirine bağlayan Salihiye'de halk, geçen hafta İran ve Esed karşıtı pankartlarla gösteriler düzenlemişti.

Rejim güçlerinin YPG/PKK'nın ismini kullandığı SDG içindeki Arap aşiretlerin desteklediği göstericilere açtığı ateş sonucu 5 kişi ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı. Gösteriler nedeniyle "bölgeye Rus kuvvetlerinin geldiği" de iddia edilmişti.

DEYRİZOR'DAKİ DURUM

Suriye'nin petrol kaynakları açısından en zengin kenti Deyrizor'un doğusu YPG/PKK'nın, batısı ise rejimin, fiilen ise İran destekli yabancı terörist grupların işgalinde.

Bölgede yaşayan Araplar, örgütün petrolü çalarak İran destekli gruplara satmasını son dönemde defalarca protesto etmişti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da geçen aylarda YPG/PKK'dan Esed rejimine petrol taşıyan tankerleri havadan hedef alarak durdurmuştu.

YPG/PKK, ABD desteğiyle Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal etmeye devam ediyor.

AA