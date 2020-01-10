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'Deve katletmek, insana yakışmaz'

'Deve katletmek, insana yakışmaz'

Kuraklığı bahane ederek fazla su içtikleri gerekçesiye binlerce deveyi katletmeye hazırlanan Avusturalya’ya çağrı: Kıymayın...

Avusturalya’nın güneyinde 20 bin deve çok su içtikleri gerekçesiyle itlaf edilecek. Develerle birlikte yabani atların da vurulacağı operasyonda keskin nişancılar görev alacak. Hayvan katliamı helikopterden ateş açılarak gerçekleştirilecek.  Ülke genelinde 1,2 milyona ulaşan deve sayısını kontrol altına almak için yürütülecek operasyonun beş gün sürmesi planlanıyor.  

AK PARTİ’DEN TEPKİ 

Avusturalya hükümetine “Develere kıymayın” çağrısında bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Binlerce deveyi öldürerek doğanın dengesine kavuşacağını ve su kaynaklarının korunacağını ummak, insani bir yaklaşım olmaz. İnsana yakışan çözümler, gelecek nesillere bırakılacak doğal mirası da korur” dedi. Çelik, insanın doğaya her radikal müdahalesinin büyük acıların yaşanmasına yol açtığına dikkat çekti.  


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