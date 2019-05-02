Devasa kaydıraktan yere çakıldılar!

Olay Çin’in Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu’da bulunan bir eğlence parkında meydana geldi.

Yerel medya, 235 metre uzunluğundaki kaydırakta oluşan ve ‘güvenlik ihlali’nden kaynaklandığı düşünülen kaza sonrası 14 kişinin zemine uçtuğunu; 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yetkililer, yerel saat ile 17:00 civarı meydana gelen kazada, kazazedelerin hepsinin turist olduğunu; yaralanan 6’sı çocuk 12 kişinin yerel bir hastanede tedavilerinin devam ettiğini ve kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Ayrıca, meydana gelen kaza sonrası eğlence parkının ziyaretçilere kapatıldığı ve eğlence parkının işletilmesinden sorumlu kişilerin de gözaltına alındığı belirtildi.

DHA