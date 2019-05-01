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  3. Dev asteroid 10 yıl sonra Dünya'yı teğet geçecek

Dev asteroid 10 yıl sonra Dünya'yı teğet geçecek

Dev asteroid 10 yıl sonra Dünya'yı teğet geçecek

"Apofis" adlı asteroidin yakın geçişi, güzergahı üzerindeki 2 milyar kişi tarafından çıplak gözle izlenebilecek.

Bilim adamları, 340 metre çapındaki bir asteroidin 10 yıl sonra 13 Nisan 2029'da Dünya'nın 31 bin kilometre yakınından geçeceğini bildirdi.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Massachusetts Teknoloji Üniversitesinden gezegen bilimci Richard Binzel, "Apofis" adlı asteroidin 13 Nisan 2029'da Dünya'ya yakın geçiş yapacağını açıkladı.

Uluslararası Havacılık ve Uzay Akademisinin düzenlediği Gezegen Savunma Konferansı'nda konuşan Binzel, "Böylesine büyük bir gök cisminin Dünya'ya bu kadar yaklaşması ancak bin yılda bir görülebilecek bir gelişme, dolayısıyla buradaki fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali bulunmuyor

Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimalinin bulunmadığını belirten Richard Binzel, asteroidin yörüngeye teğet yapacağı geçişi izlemenin, gezegeni potansiyel asteroid tahribatından korumaya yönelik önlemler geliştirmek bakımından faydalı olacağını vurguladı.

Dünya yörüngesini ekvator enleminde Hint Okyanusu üzerinde teğet geçmeye başlayacak asteroid, Afrika kıtası üzerinde batıdan doğuya kuzeye doğru meyille ilerleyerek, Atlantik Okyanusu'nu ve ABD'yi katettikten sonra Pasifik Okyanusu üzerinde Dünya yörüngesinden çıkacak.

Asterodin geçişinin, güzergahı üzerindeki bölgelerde yaşayan yaklaşık 2 milyar insan tarafından çıplak gözle izlenebileceği de belirtildi.

Mısır kötülük tanrısı Apofis'in adını taşıyan Dünya'ya yakın yörüngeli asteroid, 2004 yılında ABD'nin Arizona eyaletindeki Kitt Peak Rasathanesinde keşfedilmişti.

AA

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