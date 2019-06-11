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11 Haziran 2019 Salı 16:41 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 16:41

Denizli'de seyir halindeki araç alev aldı

Denizli'de seyir halindeki araç alev aldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki araç alev aldı.

Olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Aziz Yavuz yönetimindeki 20 B 6817 plakalı aracın motor kısmındaki elektrik sisteminde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerce kısa sürede söndürülürken yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. 

(İHA)

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