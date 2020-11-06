‘Demokrasi ülkesi seçim yapamaz halde' Sandıktan Trump zarftan Biden çıktı

ABD’de 3 Kasım seçimleri sona erdi ve oy sayma işlemi devam ediyor. 330 milyon insanın yaşadığı ABD’de 100 milyon kişinin uzaktan postayla oy kullandığı başkanlık seçiminde son verilere göre, Joe Biden 264, Donald Trump ise 214 delegeyi garantiledi. İki aday arasındaki çekişmenin sürdüğü eyalet sayısı altıya kadar düştü. Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia ve Alaska’da Trump önde giderken, Nevada eyaletinde Biden önde gidiyor. Ancak seçimin ikinci gününe damga vuran olay, Demokratların ölülere bile oy kullandırmış olabileceği iddiası oldu. Sandıktaki oyların büyük bir kısmının Trump’a çıkması ancak posta yoluyla kullanılan oyların -neredeyse- tamamının Biden’a çıkması, iddiaları güçlendirdi.

TULUM OYLAR ÇIKTI



Michigan eyaletinde posta yoluyla kullanılan 128 bin oyun tamamının Biden’a çıkmasının ardından, oy zarflarını taşıyan USPS personeline, 3 Kasım’dan sonra gelen zarflara önceki günün damgasını basmaları talimatı verildiği iddia edildi. Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, Philadelphia’da yaptığı basın açıklamasında “Tek bir Cumhuriyetçi bile oy posta kutularını inceleyemedi. Joe Biden, elli defa oy kullanmış olabilirdi. Ya da ölülere oy kullandırılmış olabilir dedi. Giuliani, posta yoluyla kullanılan oylarla ilgili olarak “Mars’tan ya da Demokratik Ulusal Komite’den gönderilmiş olabilirdi” dedi.

Trump ekibinin Michigan, Georgia’da oy sayımlarına ilişkin usulsüzlük olduğu iddiasıyla yaptığı başvurular eyalet mahkemelerince kabul edilmedi. Philadelphia’da ise mahkeme, Trump ekibinin talebi üzerine Cumhuriyetçi Partili isimlerin de seçim sayım merkezlerine girmelerine hükmetti.

POSTA ŞÜPHELERİ ARTIYOR



Arizona, Georgia ve Pensilvanya’da postayla gelen oyların büyük çoğunluğunun Demokrat oylar olması kuşku uyandırdı. Yargı sürecine başvurulan eyaletlerin artmasının ardından se çimin kesin sonuçları aylarca açıklanmayabilir.

'SAYIM DURSUN’



Trump sık sık hile yapıldığı gerekçesiyle oyların sayımının durdurulmasını talep etti. Trump dün de bu isteğini tekrar dile getirerek 'STOP THE COUNT! (SAYIMI DURDURUN!)' diye yazdı. Trump ayrıca “Seçimden sonraki oylar sayılmayacak” dedi.

KONGRE YARIŞI KAFA KAFAYA



Başkanlık seçimiyle yapılan Kongre seçimlerinde, Demokratlar, Senato’da çoğunluğu ele geçirme hedefini gerçekleştirmeye uzak kalırken; Temsilciler Meclisinde ise çoğunluğu yitirme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. 100 sandalyeli Senato’nun 35 üyesini belirleyecek seçimin geçici sonuçlarına göre, Senato’da Cumhuriyetçiler 48, Demokratlar ise 46 sandalyeye sahip durumda. Temsilciler Meclisi seçimlerinde ise Demokratlar 197, Cumhuriyetçiler ise 186 sandalyeye sahip.

OY REKORU KIRILDI



1900 yılından bu yana en yüksek katılımın olduğu 59. Başkanlık seçimlerinde ilk belirlemelere göre 150 milyondan fazla oy kullanıldı. Associated Press (AP) haber ajansına göre, Joe Biden 71 milyonu geçen oyla Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu. Obama, 2008 seçimlerinde aldığı 69,4 milyon oyla rekor kırmıştı. Obama’nın rekorunu geçmesi beklenen Trump ise 68,1 milyon oya ulaştı.

İŞTE TÜM SENARYOLAR



Seçim haritasına bakıldığında ortaya çıkan fotoğraf, Biden’ın ABD’nin 46. Başkanı olacağı görüntüsünü veriyor. Yarışı Nevada eyaletinde de önde götüren Biden, eğer bu eyaleti de alırsa, eyaletin 6 delegesi de Biden’a geçicek ve 270’e ulaşarak kazanacak. Ancak burada oy farkı 8 bin civarında ve sandıkların yüzde 85’i açılmış gözüküyor. Arizona’da fark Biden lehine 69 bin civarında. Trump kampanyasından gelen açıklamaya göre, Arizona’da sayılmayan 400 bin oy daha var. Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia ve Alaska’yı önde götüren Trump’ın zaferi bu eyaletlerde kesinleşmesi durumunda Başkan Trump 268 delege sayısına ulaşıyor. Biden Nevada’yı kazanıp seçimi alabilir. Biden Nevada’yı kazanır, Arizona’yı kaybederse, Biden’ın delege sayısı 259’a geriliyor. Trump ise delege sayısında 279’a ulaşıyor ve görevine devam ediyor.

ABD HALKINDA DERİN KUTUPLAŞMA



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) gözlem heyeti, ABD başkanlık seçimleriyle ilgili ortak açıklama yayınladı. Açıklamada, 3 Kasım seçimlerine, daha genel boyutta siyasi tartışmaları gölgeleyen ve sistematik hile olduğu yönünde temelsiz iddiaları içeren derin biçimde kökleşmiş siyasi kutuplaşmaların damga vurduğu kaydedildi. ABD’deki seçimler dünya basınında hem ortaya çıkan karmaşayla hem de ülkenin içine düştüğü kutuplaşmayla gündeme geldi. Çin devlet medyası tanık olunan gelişmelerin “özgürlüğün ülkesi” olarak tanımlanan ABD’de yaşanmasının hayal edilemediğini vurguladı. Kenya’s Standard gazetesi “Amerika’nın utancı” başlığıyla çıkarak sokaklarda silahla gezen ABD’li kolluk güçlerinin fotoğrafını yayımladı. İspanyol El Mundo gazetesinde ABD’nin Richard Nixon’ın istifasından bu yana en büyük anayasal ve siyasi krize adım attığı öne sürüldü.

SAKİN DEVAM EDEN EYLEMLER ŞİDDETLENDİ



Trump ile Biden arasındaki fark kapanmaya başladıkça ülke genelindeki protestolar, taşkınlığa ve sertliğe dönüştü. New York’ta sokağa çıkan vatandaşlar, Trump’ın oy sayımının durdurulmasını talebinini protesto etti. Eylemcilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Trump karşıtları, Portland’da polisle çatıştı. Ulusal Muhafızlar’ın da önlem almak üzere alanda bulunduğu gösterilerde, “Her oy sayılsın” sloganıyla bir araya gelen eylemciler ABD bayrağı yaktı. Oyların yeniden sayılmasını isteyen Trump yanlıları, Arizona ve Michigan’da seçim merkezinin önünde toplandı. CNN, bazılarını silahlı olduğunu duyurdu. Detroit’te oy sayımının yapılan yere gelen kalabalık Trump destekçisi grup, camları yumrukladı.