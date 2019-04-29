Dehşete düşüren görüntü! Yalanı böyle ortaya çıktı

Olay, ABD’nin Kansan eyaletinde yer alan Shawnee şehrindeki 'Bluejacket Flint İlkokulu’nda meydana geldi. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kütüphane bulunan öğrencilerin ders saati sona erince kütüphaneyi terk ettiği ve Crystal Smith isimli öğretmenin de başka bir öğretmenle konuştuğu görülüyor. Bu sırada kütüphaneyi terk etmeyen 5 yaşındaki bir öğrenci, kitap rafına saklanıyor. Daha sonra meslektaşıyla konuşmasını bitiren Smith, kitap rafında saklanan öğrenciyi fark ediyor ve çocuğu kolundan çekip, bulunduğu yerden sürükleyerek dışarı çıkarıyor. Çocuk bir süre yerden kalkmayınca Smith’in, çocuğa tekme attığı görülüyor. Ayrıca görüntülerde, tüm bunlar olup biterken, kütüphanede bulunan diğer öğretmenin olaya müdahale etmediği de görülüyor.

Olay, çocuğun kolundaki kızarıklığı ailesine göstererek, yaşananları onlara anlatmasıyla ortaya çıktı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, duydukları karşısında öfkelenen annenin; hemen okul yönetimiyle iletişime geçtiği, söz konusu öğretmenle konuştuğu, fakat öğretmenin çocuğun kolundaki kızarıklığın ‘çocuğun suçu’ olduğunu iddia ettiği belirtildi. Öğretmenin söylediklerini inandırıcı bulmayan anne, okul yönetiminden kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. Kamera görüntülerinin izlenmesinin arından Crystal Smith’in işine okul yönetimi tarafından son verildi.

REHBER ÖĞRETMEN GÖRMEZDEN GELDİ

Ayrıca, 5 yaşındaki ismi açıklanmayan çocuğun, olay sonrası kendisine vuran öğretmenini rehber öğretmene şikâyet ettiği, fakat rehber öğretmenin durumu okul yönetimine bildirmediği belirtildi.

Bölge Savcılığınca da olaya dair araştırma başlatıldığı belirtildi.

DHA