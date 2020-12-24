Dehşet veren olay! Tanınmayacak halde bulundu... Yüzünde sadece gözleri kaldı

20 yaşındaki Rus güzellik uzmanı, korkunç bir saldırı sırasında bir grup vahşi köpeğin yüzünü yemesinin ardından yaşam mücadelesi veriyor. Yüzünde yalnızca gözleri kalan genç kızı çevredekiler can havliyle kurtarmaya çalıştı.

Milliyet'in Dailymail'den aktardığı habere göre, Tatyana Loskutnikova, 23 Aralık sabahı Sibirya'nın en doğusundaki Ulan-Ude kentinde yürürken 10 köpek tarafından saldırıya uğradı.

Hayvanlar, termometrelerin eksi 22 dereceyi gösterdiği bölgede, genç kıza saldırarak kıyafetlerini parçaladı.

Genç kızın yüzüne de saldıran vahşi köpekler, Tatyana'nın yüzünün neredeyse tamamını yedi. Genç kızı kemiklerine kadar kemiren hayvanlar, çevredekilerin yardıma koşmasıyla dağıldı.

SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Olay yerine ilk ulaşan Alexandra Andreevna, bir sopayla hayvanlara vurarak uzaklaştırmaya çalıştı. Çevredekiler de çitlere vurarak gürültü çıkarmaya ve hayvanları korkutmaya çabaladı.

Köpeklerden biri, kurtarma ekibine katılan bir polise saldırdı. Polis memuru hayvanı silahla vurarak öldürmek zorunda kaldı.

"TANINMAYACAK KADAR HASAR GÖRMÜŞ"

Kurtarma görevlileri, nihayet Loskutnikova'ya ulaşabildiklerinde, göz kapakları bile sökülmüş halde, yüzünün "tanınmayacak kadar hasar görmüş" olduğunu gördüler.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hali karşısında dehşete düşerken, Tatyana Loskutnikova durumu kritik bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Şu anda yoğun bakımda olan 20 yaşındaki genç kız, ventilatöre bağlı durumda ve bilinci kapalı şekilde tıbbi olarak komaya girmiş halde.

KUDUZ KONTROLLERİ DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, Tatyana'nın ölümcül şekilde yaralanmasına neden olduğuna inandıkları on başıboş köpeği vurdu.

Aşırı derecede saldırgan olan hayvanlara, kuduz bulaşıp bulaşmadığını belirlemek için kontroller devam ediyor.

"SADECE GÖZLERİ YÜZÜNDE KALDI"

Bir hastane sözcüsü, "Kadının vücudunun her bölgesindeki deri ve et parçalanmış durumda" dedi ve korkunç detayı ekledi: "Sadece gözleri yüzünde kaldı."

Cumhuriyet Klinik Hastanesi başhekimi Dr. Igor Shpak, 'Kurban anti-şok tedavisi sonrası yoğun bakımda. Cerrahlar, beyin cerrahları, travmatologlar, kulak burun boğaz uzmanları ve çene cerrahları hayatını kurtarmak için savaşıyor." dedi.

Başhekim sözlerini şöyle sürdürdü: "Hasta bize çok ciddi bir durumda, hemorajik ve ağrılı şok geçirerek teslim edildi. Yüzünde, vücudunda ve bacaklarında çok sayıda yırtık ve ısırılmış yaralar vardı. Hasar yüzdesi son derece yüksek. Kan basıncı son derece düşük."