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  3. Değerleri tam 11 milyon TL... Paketler tek tek kıyıya vurdu

Değerleri tam 11 milyon TL... Paketler tek tek kıyıya vurdu

Değerleri tam 11 milyon TL... Paketler tek tek kıyıya vurdu

Yeni Zelanda’da değeri 2 milyon dolar olan uyuşturucu dolu paketler sahile vurdu. Paketleri fark eden bölge sakinleri durumu polise ihbar etti.

Yeni Zelanda’nın Auckland bölgesinde yer alan Bethells Beach sahil kasabasında içinde uyuşturucu bulunan paketler kıyıya vurdu.

Uyuşturucu paketlerini fark eden bölge sakinleri durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis, yaklaşık 19 paket uyuşturucu buldu.

Yerel medyaya açıklamalarda bulunan yetkililer, bulunan uyuşturucunun değerinin yaklaşık 2 milyon dolar (11 milyon TL)olduğunu belirterek, daha fazla paket olabileceğini ve bu yüzden polisin sık sık bölgede devriye gezeceğini bildirdi.

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