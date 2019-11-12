DEAŞ'lıları tek tek kovuyoruz

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ üyeliğinden tutuklu ABD, Alman ve Danimarka uyruklu üç kişi hakkında, dün ülkelerine geri gönderilmek üzere sınır dışı işlemi yapıldığını duyurdu. Açıklamayı Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı yaptı.

Barış Pınarı Harekatı’nda yakalanan ABD vatandaşı DEAŞ’lı, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi’nden Edirne Pazarkule Sınır Kapısı’na getirildi. Buradan Yunanistan’a sınır dışı edilen terörist, Yunanistan tarafındaki Kastanies Sınır Kapısı’ndaki Yunan görevliler tarafından kabul edilmedi. Yaya olarak Türkiye tarafına gönderilmek istenen terörist, Türk yetkililer tarafından da kabul edilmeyince, iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı. Danimarka vatandaşı DEAŞ’lı ise İstanbul Havalimanı’ndan Danimarka uçağına bindirilerek sınır dışı edildi.

9 ALMAN VE 2 İRLANDALI TERÖRİST SIRADA

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı teröristin de 14 Kasım’da sınır dışı edileceğini açıkladı. Çataklı’nın verdiği bilgilere göre; Suriye’de yakalanan 2 İrlandalı ve 2 Alman DEAŞ’lı bu hafta içinde sınır dışı edilecek. Yine Suriye tarafında yakalanan Fransız uyruklu 11 kişiyle ilgili sınır dışı işlemleri de sürüyor. Almanya Dışişleri, Türkiye’nin iade edeceği 9 kişiden 2’sinin erkek, 5’inin kadın, 2’sinin de çocuk olduğunu açıkladı.

DANİMARKALI DEAŞ’LI BÖYLE İADE EDİLDİ

1150 DEAŞ’LIDAN 60’I AVRUPALI

• Türkiye’ye giriş yasağı konulan: 76 bin.

• Bugüne kadar sınır dışı edilen: 7 bin 550.

• Cezaevinde tutuklu bulunan: 1149

• Yabancı tutuklu sayısı: 810

• Avrupa vatandaşlığı bulunan: 60

• Suriye’de yakalanan: 270

SURİYE’DE 80 DEAŞ’LI ALMAN VAR

Brüksel merkezli Egmont Enstitüsü’nün verilerine göre, terör örgütü YPG kontrolündeki bölgelerde en az 1.250 Avrupa vatandaşı DEAŞ’lı bulunuyor, bunların en az 750’si çocuk.

Alman haber kanalı DW’ye göre bu kişilerden 80’i yetişkin, 100’ü çocuk yaklaşık 180’i Alman vatandaşı. Bunların 36’sı hakkında tutuklama kararı var.

Almanya, DEAŞ’lı Almanların sadece çocuklarını almayı kabul ediyordu. Ancak, 7 Kasım’da Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi, Wolfsburglu 37 yaşındaki DEAŞ’lı bir kadının üç çocuğuyla birlikte Suriye’den Almanya’ya getirilmesi kararını onadı, Alman Dışişleri Bakanlığı’nın itirazını reddetti.

Böylece Almanya’nın yetişkin DEAŞ’lıları da almasının önü açıldı.

250 ALMAN YPG’YE KATILDI

Almanya, sadece DEAŞ’a değil, terör örgütü YPG’ye katılmak için de Suriye’ye gidenleri de tartışıyor. Alman resmi haber kanalı Deutsche Welle’nin haberine göre, Alman makamları 5’i ‘eski asker’ en az 250 kişinin YPG’ye katıldığını, bunların en az 20’sinin çatışmalarda öldüğünü söylüyor.

YPG’ye katılanların bir kısmı Almanya’ya döndü, bir kısmı üçüncü ülkelere kaçtı, bir kısmı şimdi de Türkiye’ye karşı savaşıyor.

DW, Suriye’de terör örgütü saflarında ‘keskin nişancı’ olan ‘Robin’ kod adlı Alman’ın Almanya’da yargılanmaktan kurtulmak için Kolombiya’da ‘günlüğü 2 bin euroya silah eğitimi verdiğini’ yazdı.

Almanya İçişleri Bakanlığı, bugüne kadar geri dönen 30 YPG’li teröriste soruşturma açıldığını, 10 dosyanın ise kapatıldığını açıkladı.