DEAŞ'lı teröristler Deyrizor'da Esed rejimi ile çatışmaya girdi!

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye’nin doğusunda Esed rejimi ve destekçilerinin kuşatmasındaki çöl bölgesinde varlığını sürdüren terör örgütü DEAŞ’a mensup bir grup ağır silahlarıyla, Deyrizor’un batısındaki rejim güçlerinin hatlarına sızdı.

DEAŞ'lıların rejim unsurlarını hedef alması üzerine taraflar arasında çatışma çıktı.

Bunun üzerine muhalif kaynaklarca Rusya'ya ait olduğu belirtilen savaş uçakları, bölgede uçuş yaptı.



DEAŞ'lı teröristlerin çekilmesi üzerine çatışmalar son buldu.



DEAŞ'IN SURİYE'DEKİ VARLIĞI



Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden DEAŞ, halihazırda, Suriye'de sadece Humus’un doğusu ve Deyrizor’un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.



AA’nın yaptığı harita alan ölçümlerine göre yaklaşık 185 bin kilometrekare yüzölçümü bulunan Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'si halen DEAŞ terör örgütünün elinde.



AA