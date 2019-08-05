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  3. Daytona tetikçisinin kimliği açıklandı... Saldırgan kendi kız kardeşini de öldürdü!

Daytona tetikçisinin kimliği açıklandı... Saldırgan kendi kız kardeşini de öldürdü!

Daytona tetikçisinin kimliği açıklandı... Saldırgan kendi kız kardeşini de öldürdü!

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Daytona kentinde 9 kişiyi öldüren saldırganın kimliği yaşındaki Conner Betts olarak açıklandı. Saldırganın öldürdüğü kişiler arasında kendi kız kardeşinin de olduğu belirtildi.

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Daytona kentinde 9 kişiyi öldüren saldırganın kimliği 24 yaşındaki Conner Betts olarak açıklandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Betts’in saldırısında öldürdüğü kişilerin arasında kendi kız kardeşinin de olduğunu açıkladı. 

Daytona şehri Belediye Başkanı Nan Whaley tarafından yapılan açıklamada polis saldırganı bir dakikadan daha az bir sürede etkisiz hale getirdi. Whaley, “Neyse ki olay başladığında civarda birçok sivil polis vardı. Bu yüzden şiddet kısa bir sürede bitti” ifadelerini kullandı. Herhangi bir sabıka kaydı olmayan 24 yaşındaki Connor Betts isimli saldırganın koruyucu bir yeleği ve 100’den fazla kişiyi öldürebilecek kadar mermisi olduğu ortaya çıktı. 

Yerel Polis Teğmeni Matt Carper ise, “Saldırgan, polis müdahalesinin yol açtığı ateşli silah yaralanmaları nedeniyle öldürüldü" açıklamasında bulundu. Betts'in adresi ise Daytona şehrinin 40 mil güneyindeki Bellbrook'ta olduğu bildirildi ve saldırganın Sinclair Community College'da psikoloji öğrencisi olduğu ve Chipotle'da çalıştığı açıklandı. 

Saldırının olduğu sırada gece kulübünden ayrılan Anthony Reynolds isimli vatandaş ise, “Cesetlerin düşmeye başladığını görünce, bunun ciddi olduğunu fark ettik insanların koşmasından ve bağırışlarından bir tetikçi olduğunu anladık. Çünkü çoğu kişi şok içinde ne yapacağını bilmiyordu” sözlerini kullandı. 

Betts; barlar, restoranlar ve gece kulüplerinin bulunduğu bir semtte polis tarafından vurulmadan önce 9 kişiyi öldürmüş, 27 kişi de yaralamıştı. 

Yetkililer şimdi ise saldırganın neden uzun namlulu AK-47 piyade tüfeğiyle ve birçok mühimmatla sokakta ateş açtığını araştırıyor. 

(AA)

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