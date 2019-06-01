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02 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 19:26

Davetsiz misafir

Davetsiz misafir

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan, Clearwater şehrinde timsah, alçakta yer alan pencereden bir evin mutfağına girdi.

Mutfaklarında bir timsahla karşılaşan ev sahibi ise hemen panikle yatak odasına kaçtı ve durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bir uzmanla beraber olay yerine giden polis, timsahı evden çıkarmayı başardı. Polisin olay sonrası yaptığı açıklamada, timsahın evde birkaç şişeyi kırması sonucu hafif yaralandığını; ev sahibinin ise olayda yara almadığı belirtildi. Ayrıca timsahın ise özel bir çiftliğe gönderileceği açıklandı.

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