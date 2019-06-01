Davetsiz misafir

Mutfaklarında bir timsahla karşılaşan ev sahibi ise hemen panikle yatak odasına kaçtı ve durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bir uzmanla beraber olay yerine giden polis, timsahı evden çıkarmayı başardı. Polisin olay sonrası yaptığı açıklamada, timsahın evde birkaç şişeyi kırması sonucu hafif yaralandığını; ev sahibinin ise olayda yara almadığı belirtildi. Ayrıca timsahın ise özel bir çiftliğe gönderileceği açıklandı.