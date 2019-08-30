İngiltere’de hükümetin Kraliçe’nin onayını alarak parlamentoyu Brexit takvimindeki kritik çıkış tarihinden önce 5 hafta süreyle askıya alma kararına karşın on binlerce kişi dün sokaklara döküldü. Parlamento önünde hızla büyüyen protesto gösterisine katılan ve “Darbeyi durdurun” sloganları atan on binlerce kişi gece geç saatlere kadar meydanda kaldı. Muhalefet de, hükümeti 31 Ekim’deki çıkış tarihi öncesinde Avrupa Birliği ile bir anlaşma sağlamaya yönelik görüşmelere ve yasama faaliyetine zaman bırakmayarak demokrasiye darbe indirmekle suçluyor. İktidardaki Muhafazakar Parti’nin İskoçya kolunun lideri Ruth Davidson da tepki olarak dün istifa etti. Johnson’ın kararı gazetelerin manşetlerinde yer aldı. Birçok gazetede ‘demokrasinin altı oyuluyor’ yorumları yer alırken, Brexit’i destekleyen gazeteler Brexit karşıtlarının üzerlerine düşeni yapmayarak Başbakan’ı bu karara zorladığını yazdı.

1.5 MİLYON İMZA TOPLANDI

Kararın geri alınmasını talep eden dilekçeye bir gün içinde 1.5 milyona yakın insan imza attı. Dilekçede “Parlamento, 50. maddede (İngiltere’nin AB’den ayrılışını düzenleyen yasa) belirlenmiş süre (31 Ekim) yeterince uzatılana ya da Birleşik Krallık’ın AB’den çıkış iradesinden vazgeçilene kadar askıya alınmamalı ya da dağılmamalıdır” denildi. Parlamento’nun 9 ila 12 Eylül arasında bir tarihte askıya alınmasına ve 14 Ekim’de tekrar çalışmaya başlamasına karar verildiği açıklanmıştı. Bu durumda milletvekillerinin 31 Ekim’deki Brexit öncesinde İngiltere’nin AB’den bir anlaşma olmadan ayrılmasını engelleyecek adımlar atması için önlerinde çok az zaman kalmış olacak.