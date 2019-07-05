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  3. Darbeci Sisi yine yanıltmadı! Hadsiz generale el uzattı

Darbeci Sisi yine yanıltmadı! Hadsiz generale el uzattı

Darbeci Sisi yine yanıltmadı! Hadsiz generale el uzattı

Mısır'ın ilk seçilen Cumhurbaşkanı Mursi'yi askeri darbeyle görevden alarak koltuğa oturan Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye sataşan hadsiz general Halife Hafter ile kol kola verdi. Darbeci Sisi yaptığı açıklamada Libya'da Halife Hafter'in yanında sözlerine yer verdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ortak öneme sahip bölgesel konuların yanı sıra Libya ve Sudan'daki gelişmelere ilişkin konuların ele alındığı belirtildi.

Sisi, görüşmede Libya'nın güvenliği, istikrarı ve bütünlüğüne Mısır'ın destek verdiğini belirtirken, ülkesinin Halife Hafter'i desteklediğini vurguladı.

Trump ise görüşmede Libya krizinin tüm bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini, şu anki durumun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Her iki tarafın, Libya konusundaki ortak çalışmaların yoğunlaştırmasının zorunlu olduğu konusunda hemfikir olduğu aktarıldı.

Telefon görüşmesinde Sudan'daki gelişmelere ilişkin konuların da ele alındığı ifade edildi.

(AA)

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