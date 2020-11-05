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  • Darbeci Hafter'in savaş suçları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor... Terhune'de yeni toplu mezarlar bulundu
05 Kasım 2020 Perşembe 18:51 | Son Güncelleme:

Darbeci Hafter'in savaş suçları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor... Terhune'de yeni toplu mezarlar bulundu

Darbeci Hafter'in savaş suçları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor... Terhune'de yeni toplu mezarlar bulundu
AA

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune şehrindeki toplu mezar kazı alanlarında beş yeni mezar daha bulundu.

Libya'da darbeci Hafter’e bağlı milislerden haziran ayında kurtarılan Terhune şehrindeki toplu mezar kazı alanlarında beş yeni mezar daha bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu medya sorumlusu Abdulaziz Caferi, yerel basına yaptığı açıklamada, Terhune'deki Rabıt kırsal bölgesindeki toplu mezar kazı alanında beş toplu mezara daha ulaştıklarını kaydetti.

Mezarların bulunduğu bölgedeki ilk noktada şu ana kadar 4 ceset kalıntısı çıkardıklarını kaydeden Caferi, bölgede adli tıp ekiplerinin gözetiminde yürütülen kazı çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

EN AZ 23 TOPLU MEZARDA, 86 CESET VE CESET KALINTISI ÇIKARILMIŞTI

Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde şimdiye kadar ulaştıkları en az 23 toplu mezarda, 86 ceset ve ceset kalıntısı çıkarıldığını açıklamıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada da toplu mezarlara ilişkin UCM Başsavcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirde muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

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