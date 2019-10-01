Danışmanlarına bunu sordu... Kraliçe Elizabeth, Johnson'ı görevden alıyor mu?

İngiltere'de yayın yapan 'I' gazetesinin Buckingham Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kraliçe 2. Elizabeth, danışmanlarına Başbakan Boris Johnson'ı hangi koşullarda görevden alabileceğini sordu. Kraliçe'nin bu adımı, İngiliz Anayasa Mahkemesi'nin geçen hafta hükümetin parlamentoyu tatil kararını yok hükmünde saydığı kararını açıklamasından önce geldi. Habere göre Kraliçe, 1953'te tahta çıktığından bu yana ilk kez böyle bir senaryo üzerinde durma ihtiyacı hissetti.

KARARIYLA YANILTTI

Başbakan Johnson, geçen ay Kraliçe'den parlamentonun 5 hafta tatil edilmesi talebinde bulunmuş, Kraliçe de buna onay vermişti. Başbakan, kararına gerekçe olarak, hükümet programını hazırlamak için zamana ihtiyaç duymasını göstermişti. Ancak İngiltere'de hükümet programı hazırlamak için alınan tatil kararları 4-5 günle sınırlıyken, Johnson'ın 5 hafta süre istemesi, asıl amacının parlamentoyu Brexit sürecinde devre dışı bırakmak olduğu yönündeki iddiayı güçlendirmişti. Siyasi gözlemcilere göre Johnson, bu hamlesiyle Kraliçe'yi yanılttı ve zor durumda bıraktı. Anayasa Mahkemesi'nin geçen hafta açıkladığı ve Johnson'ın parlamentoyu tatil etme talebini yok hükmünde saydığı kararı üzerine, Kraliçe'nin bu yöndeki "fermanı" da "boş bir kağıt parçası" diye nitelendirilmişti.

SEMBOLİK BAŞKAN SAYILIYOR

İngiltere'de Kraliçe, devletin sembolik başkanı olarak görülse de yasalar ve bazı kritik kararlar ancak onun onayıyla yürürlüğe giriyor. Kraliçe'nin yetkileri arasında, başbakanı ve bakanları atamak da yer alıyor. Ancak Kraliçe, teamüller gereği parlamentonun ve hükümetin kararlarıyla karşı karşıya gelmekten geri duruyor.