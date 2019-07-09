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  3. Danimarka'da alkollü elektrikli scooter kullananlara sıkı denetim uygulanacak

Danimarka'da alkollü elektrikli scooter kullananlara sıkı denetim uygulanacak

Danimarka'da alkollü elektrikli scooter kullananlara sıkı denetim uygulanacak

Elektrikli scooter kullanımınında alkol ve madde alımıyla bağlantılı kazalar sonrası yapılan denetimlerde 28 kişi gözaltına alındı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da alkollü ve uyuşturucu etkisinde elektrikli scooter kullandığı tespit edilen 28 kişi gözaltına alındı. BBC'nin haberine göre, Kopenhag'da kısa sürede birçok kişinin ulaşım aracı haline gelen elektrikli scooter kullanımınında artan kaza oranları sonrası tedbirler artırıldı.

Hafta sonu şehirde denetim yapan Kopenhag polisi, alkollü scooter kullanan 24 kişiyi yakaladı. 4 kişinin de uyuşturucu madde kullandıktan sonra scooter sürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan sürücülerin yaklaşık 2 bin Danimarka kronu (bin 700 TL) ceza alabileceği belirtildi.

Son birkaç yılda çok popüler hale gelen elektrikli scooter kullanımı, özellikle trafiğe karşı çözüm arayanların ilk tercihlerinden biri haline gelmiş durumda. Elektrikli scooter kullanımı sadece Avrupa'da değil New York ve San Francisco gibi ABD'nin büyük şehirlerinde de ilgi görüyor.

Akıllı telefon uygulamalarıyla kiralanabilen ve kullanım sonrası şehirlerdeki belirli alanlarda bırakılabilen elektrikli scooterlar, son dönemde artan kaza oranlarıyla gündeme geldi. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo geçen ay yaptığı açıklamada, artan kaza oranları nedeniyle elektrikli scooter kullanıcılarına yönelik denetimlerin artırılacağını söylemişti.

(AA)

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