Danimarka'da kadın askerlerden skandal iddia!

Danimarka’nın saygın gazetelerinden Politiken’de yer alan habere göre, Kadın Gaziler Derneği, son 2 yıl içinde 100’e yakın kadın askerden, Danimarka Silahlı Kuvvetleri’nde cinsel tacize uğradığı iddiasıyla müracaat aldığını açıkladı.

Kadın Gaziler Derneği, kendilerine başvuran kadın askerlerin, cinsel taciz içeren aşağılayıcı sözler ve istenmeyen temasa maruz kaldıklarını anlattıklarını, bir vakanın da tecavüz denemesine uğradığını iddia ettiğini bildirdi.

Danimarka Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, olayın boyutunun bu kadar büyük olduğunun kendilerine ulaşan bilgilerle örtüşmediği, ancak sorunla ilgili soruşturma yürütmeye hazır oldukları belirtildi.

Gazeteye bilgi veren ordu kaynakları, 2018 yılında orduda cinsel taciz ile ilgili yapılan 9 başvurunun incelendiğini ifade etti.

(AA)