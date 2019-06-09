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09 Haziran 2019 Pazar 01:20 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 01:20

Danimarka'da 3 Türk kökenli aday milletvekili seçildi

Danimarka'da 3 Türk kökenli aday milletvekili seçildi

Danimarka'da yapılan parlamento seçimlerinde Türk kökenli adaylar Fatma Öktem, Lars Aslan Rasmussen ve Halime Oğuz milletvekili seçildi.

Danimarka'da 5 Haziran'da yapılan milletvekili seçimlerinde sayılan tercihli oyların ardından resmi sonuçlara göre, Türk kökenli 9 adaydan 3'ü meclise girdi.

Liberal Parti'den aday olan Öktem 5 bin 130, Sosyal Demokrat Parti'den aday olan Rasmussen 4 bin 279 ve Sosyalist Halk Partisi'nden aday olan Oğuz bin 278 tercihli oy aldı.

Sosyal Demokrat Parti'nin başını çektiği sol blok, 175 sandalyeli parlamentoda 91 milletvekilliği kazanarak seçimden zaferle çıkmıştı.

(AA)

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