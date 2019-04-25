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  3. Danimarka şirketi Batı Şeria'daki yatırımlardan çekilmek istiyor

Danimarka şirketi Batı Şeria'daki yatırımlardan çekilmek istiyor

Danimarka şirketi Batı Şeria'daki yatırımlardan çekilmek istiyor

Danimarka'da emeklilik hizmetleri sunan Velliv şirketinin, İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'da faaliyet gösteren şirketlerdeki hisselerini devretmek için çalıştığı bildirildi.

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İnformation gazetesinin, Danimarka'nın en büyük 17 emeklilik sandığının yatırımları ile ilgili yaptığı haberde, emeklilik sandıklarından bazılarının, Birleşmiş Milletler'in (BM) insan haklarına, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) ise çok uluslu şirketlere yönelik kurallarına aykırı davrandıklarını tespit ettiği, Batı Şeria'da faaliyet gösteren 11 şirketi kara listeye aldığı aktarıldı.

Haberde, 17 emeklilik sandığının, kara listeye aldığı 11 şirketten 9'una toplam 509 milyon kron (447 milyon lira) yatırım yaptığına dikkat çekildi. Yatırım yapılan şirketlerin Motorola Solutions, Bank Leumi, Bank Hapoalim, Mizrahi Tefahot Bank, Cemex, Heidelberg Cement, İncitec Pivot, İnnophos Holding ve Bezeq olduğu kaydedildi.

Emeklilik hizmetleri sunan Danimarka merkezli PKA ve Velliv şirketlerinin, 509 milyon kronluk yatırımın yüzde 80'ini gerçekleştirdiği belirtildi. Gazeteye açıklamada bulunan PKA yetkilileri, kara listedeki şirketler ile ilgili karar vermek için uzman raporu beklediklerini bildirdi.

Velliv şirketinden yetkililer ise gazeteye yaptığı açıklamada, kara listede yer alan şirketlerdeki yatırımlardan çıkmak için çalışacaklarını ifade etti.

(AA)

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