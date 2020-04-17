Danimarka 'Normale dönüş' için bir adım daha atıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından bazı Avrupa ülkeleri ağır etkilenmesine rağmen, Danimarka normale dönüş için adımlar atmaya devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre Çarşamba günü kreş, anaokulu ve ilkokullarda eğitimin başladığı Danimarka’da, şimdi de bazı küçük işletmelerin yeniden açılmasına izin verilecek

Aralarında kuaförler, güzellik salonları ve sürücü kursları gibi işletmelerin bulunduğu küçük işyerleri, 20 Nisan Pazartesi günü itibariyle tekrar faaliyete başlayacak.

Bazı tedbirler devam ediyor

Karantinadan sonra eğitime başlayan ilk Avrupa ülkesi olan Danimarka’da, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimlerine uzaktan devam ediliyor.

Ayrıca Avrupa’da karantina önlemlerini alan ilk ülke olan Danimarka, sınırlarını kapalı tutmaya devam edecek.

Benzer şekilde restoranlar, barlar ve spor salonları da kapalı kalacak. Ayrıca kitlelerin bir araya geldiği aktiviteler de yasak olacak.

Son verilere göre ülkede vaka sayısı 7 bin 74 olurken, 321 kişi de hayatını kaybetti.