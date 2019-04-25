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Daniel Craig 5. kez James Bond olacak

Daniel Craig 5. kez James Bond olacak

İngiliz aktör Daniel Craig'in henüz adı açıklanmayan James Bond filminde 5. kez James Bond karakterini canlandıracağı açıklandı.

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Önce 'Tekrar James Bond olmaktansa, bileklerimi keserim' diyen, ardından Nisan 2020'de çıkacak yeni James Bond filminde ünlü ajan karakterine hayat vereceğini açıklayan Daniel Craig'in rolü yapımcılar tarafından da resmen duyuruldu. 

Craig, Bond yapımcıları ve yönetmen Cary Fukunaga bugün Ian Fleming'in tüm Bond romanlarını yazdığı Jamaika'da 25. James Bond filmini tanıttı. Henüz adı belli olmayan filmin bir bölümünün Jamaika'da çekileceği açıklandı, oyuncular da belli oldu. Buna göre bir dönem bir kez daha Bond karakterine hayat verip vermeyeceği yılan hikayesine dönen Craig'in filmdeki yeri kesinleşti. 

14 yıl önceki Casino Royale filminden bu yana 5. ve son kez James Bond karakterini canlandıracak olan 51 yaşındaki Craig aynı zamanda bu rolü en uzun süredir oynayan oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Bununla birlikte Bohemian Rhapsody'de Freddie Mercury rolüyle Oscar kazanan Rami Malek'in hikayenin kötü adamı olarak filme dahil edildiği doğrulandı. Video yoluyla kısa bir mesaj gönderen Malek, "Bu 25. filmde Bay Bond'un işinin kolay olmayacağına söz veriyorum" dedi. 

?Bond serisinin bir önceki filmi Spectre'de rol alan Fransız oyuncu Léa Seydoux da son filmde yeniden Bond kızını canlandıracak. 

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