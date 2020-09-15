  • $7,4903
  • 8,8813
  • 470.63
  • 1111.24
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Daha önce kamuoyuna açıklanmadı... ABD Hava Kuvvetlerinden yeni nesil uçak hamlesi!
15 Eylül 2020 Salı 23:58 | Son Güncelleme:

Daha önce kamuoyuna açıklanmadı... ABD Hava Kuvvetlerinden yeni nesil uçak hamlesi!

Daha önce kamuoyuna açıklanmadı... ABD Hava Kuvvetlerinden yeni nesil uçak hamlesi!
AA

ABD Hava Kuvvetleri tarafından, daha önce kamuoyuna açıklanmamış bir hava aracını tasarlayıp tam uçuş kapasitesi ile uçurduğu öğrenildi. "Gelecek Nesil Hava Üstünlüğü Programı" kapsamında çalışmalar yaptığı bilinen ABD'nin, son derece gizli yürütülen 'hava aracı programının' hangi aşamada olduğu, kaç prototip uçak ürettiği veya bahsedilen uçağı ne zaman kamuoyuna açıklayacağı konusunda açıklama yapılmadı.

ABD Hava Kuvvetlerinin, "Gelecek Nesil Hava Üstünlüğü Programı" kapsamında daha önce kamuoyuna açıklanmamış bir hava aracını tasarlayıp tam uçuş kapasitesi ile uçurduğu öğrenildi.

AA'nın aktardığı habere göre, ABD Hava Kuvvetleri Satın Almadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Will Roper, Hava Kuvvetleri Derneği Hava, Uzay ve Siber Konferansında yaptığı konuşmada, "Tam kapasiteli test aracımız fiziksel dünyada uçuşunu yaptı. Bunu yaparken de birçok rekoru kırdı." dedi.

Dijital dünyanın insanlığın geleceği olduğunu ifade eden Roper, fiziki dünyayı da hesaba katacak tasarımlara dikkat ettiklerini vurguladı.

Gelecek Nesil Hava Üstünlüğü Programı kapsamında çalışmalar yaptığı bilinen ABD'nin, son derece gizli yürütülen programın hangi aşamada olduğu, kaç prototip uçak ürettiği veya bahsedilen uçağı ne zaman kamuoyuna açıklayacağı konusunda açıklama yapılmadı.

ABD basınından yer alan haberlere göre, uçağın envantere alınması durumunda ABD'nin operasyonel F-35 uçaklarına ve test aşamasında olan F-15EX tipi savaş uçaklarına rakip olacağı, özellikle de savunma sanayinde ortalığı karıştıracağı düşünülüyor.

ABD'nin bu uçağı Elon Musk'ın SpaceX şirketine ihale edebileceği de ortaya atılan iddialar arasında.   

<p>Antalya'da oturan Dilek Muratoğlu 5 yaşındaki kızı ile Konyaaltı Sahili'ne geldi. Kızı denize gir

Karantinadan kaçtı, 'ölmek istemiyorum' diye ağlarken bulundu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Antalya'daki St. Didier batığındaki silah ve mühimmatlar görüntülendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.