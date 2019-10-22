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  3. Cristiano Ronaldo'ya dudak uçuklatan teklif! 'Bir yıllığına kiralamak istiyoruz'

Cristiano Ronaldo'ya dudak uçuklatan teklif! 'Bir yıllığına kiralamak istiyoruz'

Cristiano Ronaldo'ya dudak uçuklatan teklif! 'Bir yıllığına kiralamak istiyoruz'

ABD'li şirketten, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya dudak uçuklatan bir teklif geldi. Yıldız futbolcu'nun 187 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabını bir yıllığına kiralamak isteyen şirket 100 milyon euro teklifte bulundu.

İnternethaber'de yer alan habere göre, Dev şirketin ünlü futbolcuya "Instagram hesabını 100 milyon euro karşılığında, bir yıllığına kiralamak istiyoruz" teklifini yaptığa öğrenildi.

ABD basını, Ronaldo'nun teklifi değerlendirdiğini yazdı. Ronaldo'yu Instagram'da 187 milyon kişi takip ediyor.

Ronaldo, Instagram'dan 38.2 milyon sterlin'lik gelir elde etmişti.

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