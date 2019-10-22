Cristiano Ronaldo'ya dudak uçuklatan teklif! 'Bir yıllığına kiralamak istiyoruz'

İnternethaber'de yer alan habere göre, Dev şirketin ünlü futbolcuya "Instagram hesabını 100 milyon euro karşılığında, bir yıllığına kiralamak istiyoruz" teklifini yaptığa öğrenildi.

ABD basını, Ronaldo'nun teklifi değerlendirdiğini yazdı. Ronaldo'yu Instagram'da 187 milyon kişi takip ediyor.

Ronaldo, Instagram'dan 38.2 milyon sterlin'lik gelir elde etmişti.