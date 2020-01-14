Çözüm masası

Libya’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çağrısıyla başlayan ateşkes ikinci gününe girerken dünyanın gözü dün Rusya’nın başkenti Moskova’daydı. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Başbakanı Fayez el Serrac ile ülkenin doğusunu kontrol altında tutan darbeci General Halife Hafter dün ateşkes şartlarını görüşmek üzere Rusya’ya gitti. Ardından Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konukevi’nde hareketli bir gün yaşandı. Türk ve Rus heyetlerin gözetimindeki ateşkes görüşmeleri şöyle şekillendi:

TÜRK-RUS BULUŞMASI

Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’dan oluşan Türk heyeti, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov , Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov’dan oluşan heyet ile Libya konulu toplantı yapıldı.

Ardından Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya gelerek anlaşma konusunda görüşmeler yaptı. Aynı anda Rus heyeti de Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya geldi.

Bu toplantıların ardından, Türk ve Rus heyetleri ile Serrac ve Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin başındaki Halife Hafter’in aynı masada oturacağı Türkiye, Rusya, Libya Genel Kurul Toplantısı yapılması planlanıyordu ancak Libyalı tarafların karşılıklı itirazları nedeniyle Türkiye ve Rusya’nın gözetiminde gerçekleşmesi beklenen genel kurul toplantısı gerçekleşmedi.

8 SAATLİK MÜZAKERE

Türk ve Rus heyetlerinin çabası ile uzun süre Libyalı tarafların bir metin üzerinde anlaşması için yoğun çaba sarf edildi. Diplomasi trafiği tam sekiz saat sürdü: Türk heyeti, Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile anlaşma metnini oluşturdu. Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Akile Salih’i ikna etmeye çalıştı ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamadı ve yarın sabaha kadar süre istedi.

Halife Hafter’i Rusya Savunma Bakanı Şoygu karşıladı.

İMZA BUGÜNE KALDI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmelerin ardından “Muhtemel bir ateşkesin modelitelerini içeren taslak bir metin ortaya çıkardık. Hafter tarafı ateşkes mutabakatını imzalamak için yarın (bugün) sabaha kadar süre istedi” dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da, “Tarafların mutabakat metnine yaklaşımı olumlu” ifadesini kullandı.

SERRAC DÜNYAYA SESLENDİ: SİVİL DEVLETTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Libya’da meşru hükümetin başbakanı Serrac, Rusya zirvesi öncesi “Şehitlerin ruhuna bağlı kalacağız, sivil bir devlet arayışından vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkesinin devlet kanalından vatandaşlarına seslendi. Serrac ateşkes imzalanmasıyla ilgili gelişmeler ve siyasi sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Libya’da, “hayatını kaybeden gençlerin kanına, şehitlerin ruhuna” bağlı kalacaklarını ve sivil bir devlet arayışından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Serrac, “Ateşkes anlaşmasını imzalamak gelecekteki anlaşmalar için itici bir adım olacak. Bu, Libyalıların akan kanını durdurma girişimidir. Ateşkesi, ulusal birliği ve sosyal dokuyu korumak amacıyla güçlü bir pozisyonda ateşkesi kabul ettik” dedi.

HAFTER‘LE GÖRÜŞMEM

Serrac, Çavuşoğlu ve Akar’la görüşürken Hafter’le yüz yüze görüşmeyi ise kabul etmedi.

BARIŞ İÇİN BİRLEŞELİM

Libyalı tarafların imzalayacağı ateşkes anlaşmasını açık biçimde dile getirmekten kaçınan Serrac, şunları söyledi: “Başlayacağımız siyasi süreç, uzun zamandır hayallerimizdeki devleti kurmak için yaptığımız fedakârlıkların devamı niteliğinde olacaktır. Aramızdaki farklılıklar ancak demokrasi ve diyalog yoluyla aşılabilir. Artık bizim için bir kişinin veya ailenin baskıcı yönetimini kabul etmemiz mümkün değil.”

TRABLUS’TA SOKAĞA SESSİZLİK HÂKİM

Ateşkeste ikinci gün dolarken meşru hükümetin başkenti Trablus’un sokaklarında temkinli

bir sessizlik var. Hükümetin saflarında savaşanlar, “Ülkede askeri rejim istemiyoruz” diyor.

Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat sonucunda ateşkesin sağlandığı Libya’nın başkenti Trablus’ta taraflara ait cephe hatlarında gergin bekleyiş sürüyor. Libya’nın doğusundaki gayrı meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin başkenti ele geçirmek için başlattığı ve on aydır devam eden saldırılarda, taraflar ilk defa bir ateşkese bağlı kalacaklarını duyurdu.

SAVAŞIN İZLERİ VAR

Ateşkesin hayata geçmesine rağmen, bölgede güvenliği sağlayan UMH’ye bağlı güçlerin, sivillerin emniyeti için çatışma bölgelerinin yakınlarına kurdukları kontrol noktaları yerini koruyor. Savaşın izlerinin en açık biçimde görüldüğü ilçenin ortasındaki ana cadde üzerindeki yerleşim yerleri, ticarethaneler, yollar ve kaldırımlar etrafa düşen bomba, roket, top ve ağır silah mermisi gibi mühimmatların neden olduğu yıkımın izlerinin silineceği günü bekliyor.

AİLELER SEVİNDİ

Meşru hükümete bağlı güçlerin komutanı, elleri tetikte beklediklerini, Hafter milislerinin ateşkesi bozmaları için kendilerine birkaç kez taciz ateşinde bulunduğunu aktardı. Hükümet saflarında savaşan ve eskiden iletişim mühendisi olduğunu söyleyen bir Libyalı, “Çocuklarım, ateşkes olduğunu duyunca evde sevinçten oynamışlar. Haftalardır ailemi göremiyorum, ne hale geldik, bunların hiçbirine değmez” dedi.

BASKI REJİMİ İSTEMİYORUZ

Aralarında öğretmen, üniversite öğrencisi, mühendis ve mimar gibi farklı mesleklerden çok sayıda Trabluslunun başkenti savunmak için görev aldığını belirten Libyalı milis lideri Hafter’in “silahla tahkim etmeye çalıştığı askeri yönetimi artık Libya’da kimsenin kabul etmeyeceğini” ifade etti.

AB: LİBYA SÜRECİNİ BM YÖNETMELİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Libya’da Türkiye ve Rusya öncülüğünde varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ancak bu ülkenin yeniden yapılandırılma sürecinin BM tarafından yürütülmesi gerektiğini belirtti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan von der Leyen “Evet, bu doğru yönde atılan bir ilk adım. Ancak bir konsolidasyon, yeniden inşa ve hükümet birliği sürecine ihtiyaç var. Bunun için de uzun bir yol gidilmesi lazım. Ve bu, BM öncülündeki bir süreç olmalı” dedi.